Вкусный и безопасный праздничный стол: как обезопасить себя от некачественных продуктов

Совсем скоро столы всех жителей Молдовы украсят разнообразные праздничные блюда.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов выступило с рядом советов и рекомендаций, которые должны обезопасить новогодний стол от некачественных продуктов.
Так, при покупке продуктов в магазинах необходимо:
– проверить дату их изготовления, список ингредиентов, условия годности и внешний вид, а также убедиться, что температура, при которой они хранятся в магазине, соблюдается, и учитывать эту температуру дома;
– не размораживать и не замораживать продукт, если производитель запрещает это;
– не покупать продукты в неавторизованных местах;
– готовые к употреблению пищевые продукты, у которых срок годности ограничен (салаты, котлеты, торты и т.д.), должны сопровождаться дополнительной информацией (время завершения технологического процесса).
Учреждения общественного питания обязаны по запросу потребителя предоставить им возможность проверить количество и вес приобретенных ими кулинарных изделий и товаров, а также соответствие их требованиям нормативных документов.
Хранение продуктов в домашних условиях:
– хранить пищевые продукты необходимо при температуре, указанной изготовителем. Любое повышение температуры вызывает рост микроорганизмов и снижает срок службы продукта. В холодильнике температура редко бывает одинаковой. Кроме того, при размещении продуктов в холодильнике или морозильнике не закрывайте пакеты максимально плотно, чтобы к продуктам был доступ воздуха;
– Держите ваши устройства на правильной температуре. Температура в холодильника должна составлять 4°C либо ниже. Температура в морозильной камере должна составлять минус 18°С. Периодически проверяйте температуру при помощьи термометра.
– Проверяйте условия хранения и хранения продуктов на этикетках.
Не забудьте:
– сырую и приготовленную пищу необходимо упаковывать раздельно при помощи алюминиевой фольги или пищевой пленки;
– снимайте пластиковую или картонную упаковку только в том случае, если на упаковке, которая контактирует с продуктом, указаны срок годности, температура или использование;
– не оставляйте замороженные продукты слишком долго вне морозилки;
– на полках холодильника ближе всего расположите продукты, чей срок годности истекает быстрее всего;
– кладите еду в герметичную упаковку и используйте ее как можно скорее;
– избегайте употребления приготовленных блюд с подозрительным внешним видом.