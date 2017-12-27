Вкусный и безопасный праздничный стол: как обезопасить себя от некачественных продуктов

Совсем скоро столы всех жителей Молдовы украсят разнообразные праздничные блюда.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов выступило с рядом советов и рекомендаций, которые должны обезопасить новогодний стол от некачественных продуктов.

Так, при покупке продуктов в магазинах необходимо:

– проверить дату их изготовления, список ингредиентов, условия годности и внешний вид, а также убедиться, что температура, при которой они хранятся в магазине, соблюдается, и учитывать эту температуру дома;

– не размораживать и не замораживать продукт, если производитель запрещает это;

– не покупать продукты в неавторизованных местах;

– готовые к употреблению пищевые продукты, у которых срок годности ограничен (салаты, котлеты, торты и т.д.), должны сопровождаться дополнительной информацией (время завершения технологического процесса).

Учреждения общественного питания обязаны по запросу потребителя предоставить им возможность проверить количество и вес приобретенных ими кулинарных изделий и товаров, а также соответствие их требованиям нормативных документов.

Хранение продуктов в домашних условиях:

– хранить пищевые продукты необходимо при температуре, указанной изготовителем. Любое повышение температуры вызывает рост микроорганизмов и снижает срок службы продукта. В холодильнике температура редко бывает одинаковой. Кроме того, при размещении продуктов в холодильнике или морозильнике не закрывайте пакеты максимально плотно, чтобы к продуктам был доступ воздуха;

– Держите ваши устройства на правильной температуре. Температура в холодильника должна составлять 4°C либо ниже. Температура в морозильной камере должна составлять минус 18°С. Периодически проверяйте температуру при помощьи термометра.

– Проверяйте условия хранения и хранения продуктов на этикетках.

Не забудьте:

– сырую и приготовленную пищу необходимо упаковывать раздельно при помощи алюминиевой фольги или пищевой пленки;

– снимайте пластиковую или картонную упаковку только в том случае, если на упаковке, которая контактирует с продуктом, указаны срок годности, температура или использование;

– не оставляйте замороженные продукты слишком долго вне морозилки;

– на полках холодильника ближе всего расположите продукты, чей срок годности истекает быстрее всего;

– кладите еду в герметичную упаковку и используйте ее как можно скорее;

– избегайте употребления приготовленных блюд с подозрительным внешним видом.