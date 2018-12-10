Вкусно поесть и не поправиться. Пять правил новогоднего застолья

Новогодний стол — очень важная традиция, которую не нужно «портить» диетами и подсчетом калорий. Для того чтобы не набрать лишнего во время застолья, нужно следовать нескольким простым правилам.

Салаты, нарезки, жаркое, сладости. Чего только нет на новогоднем столе, и все такое вкусное и калорийное. После торжественной встречи Нового года многие чувствуют дискомфорт в желудке или даже замечают небольшую прибавку в весе. Как этого избежать, АиФ.ru рассказала диетолог Анжела Федорова.

№ 1. Ешьте всё, но понемножку

Новогодняя трапеза. Первое правило — «всего понемножку». Вы наверняка не один раз слышали про «модель тарелки». Эта методика была разработана финскими диетологами. Ее огромные преимущества в том, что она сбалансирована по содержанию питательных веществ, вырабатывает полезные привычки в питании. Основной ее принцип — деление тарелки на части. Каждая еда должна занимать на ней определенное место. Зрительно разделите тарелку пополам. Одну половину нужно заполнить овощами.

Старайтесь не употреблять крахмалосодержащие виды, из заправки допускается небольшое количество растительного масла. Оставшуюся половину снова разделите на две части. Одну из них заполните гарниром, вторую — нежирным мясом или рыбой. Гарнир допускается любой, можно заменить его кусочком цельнозернового хлеба.

№ 2. Не торопитесь

Второе правило — не «набрасывайтесь» на еду. Ешьте медленно, вас никто не торопит. Чувство насыщения приходит примерно через 20 минут после еды. За это время происходит расщепление белков, жиров и углеводов. Поэтому если мы сразу накидаем в себя еду, желудку будет очень сложно всё переваривать. Мы получим неприятный эффект раздутого желудка, отрыжку, изжогу, боли, неприятные ощущения, трудности с дыханием. К тому же обменные процессы пойдут не совсем правильно. Это всё может привести к тому, что вы «наедите» больше, чем нужно. Грубо говоря, вы могли бы наесться одной котлетой и порцией какого-нибудь рагу, а вы не наедитесь, пока ваш желудок не переполнится.

№ 3. Отдавайте предпочтение «здоровым» продуктам

Третье правило — отдавайте приоритет овощам, запеченным рыбным и мясным блюдам, фруктам. Конечно, сложно представить новогодний стол без оливье, селедки под шубой, мимозы, запеченной курицы, картофеля. Их можно назвать «опасными» для фигуры блюдами только в случае, если речь идет об их чрезмерном систематичном употреблении. Разовый же прием блюда из этого списка вреда не принесет. Однако же, если на протяжении остальных праздничных дней основа вашего рациона состоит из них, берегитесь лишних килограммов, они придут к вам не неожиданно. Многое зависит от рецептуры и технологии приготовления пищи. Всегда можно искусственно уменьшить калорийность блюда, используя, например, вместо майонеза несладкий йогурт. Или вместо зажаривания использовать запекание в рукаве. Психологи рекомендуют есть больше ярких фруктов и овощей, причем именно в нарезанном виде, так вы продлите удовольствие, получите необходимую энергию и повысите свое настроение.

№ 4. Не злоупотребляйте алкоголем

Алкоголь может стать приятным дополнением к праздничному столу, но в ограниченных, умеренных количествах. Если вспомнить калорийность основных макронутриентов, мы увидим, что спирт стоит на втором месте (сразу после жиров, в 1 грамме которых содержится 9 ккал), его калорийность равна 7. Отсюда следует вывод, что чем выше градус алкоголя, тем он калорийней. Следует также помнить, что некоторые алкогольные напитки содержат добавки, в том числе сахар, что неоднократно увеличивает энергетическую ценность этого продукта. Также нужно быть осторожными с коктейлями (микс алкоголя, сиропов и т.д.). Существует еще одно интересное свойство алкоголя — снижение самокритики и контроля над употребляемой пищей. Везде нужна мера.

№ 5. Не разжигайте аппетит перед застольем

Многие, готовясь к новогодней трапезе, не едят весь день, что в корне неверно. Нельзя отказывать себе в полноценных приемах пищи, дабы дать фору вечернему застолью. Перед новогодней ночью можно поесть легкие салаты, молочные продукты, овощные супы, тогда сев за стол, вы не будете ощущать сильного чувства голода.