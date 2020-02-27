Вкусная еда в Алматы – какие национальные блюда стоит попробовать

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Национальная казахская кухня известна во многих странах мира. Рецепты, которые составляют ее основу, формировались столетиями, и сегодня их традиционные вариации используются не только дома, но и в местных ресторанах.

В кухонных традициях казахов много блюд из мяса, мучных изделий, молочных продуктов. Одним из самых популярных украшений застолья в Казахстане является бешбармак. Его готовят из баранины, кусков теста и бульона. Среди традиционных мясных блюд можно назвать также кой-бас, куырдак, шужук, жал и др. Дополняют трапезу лепешки, приготовленные в тандыре, шельпек, таба-нан. На гарнир подаются рис, картофель, лапша. Среди десертов популярны байкалмак, баурсаки, шертпек, чак-чак.

Однако современные веяния также не обошли кулинарные предпочтения жителей Казахстана. Например, по ссылке в ресторане «Тануки» в Алматы можно заказать блюда многих других кухонь мира. Прежде всего, это любимые многими суши, роллы и сашими. Кроме того, ресторан японской кухни «Тануки» предлагает и большой выбор закусок, салатов, супов, горячих основных блюд. В качестве десерта гурманы часто отдают предпочтение моджи, фруктовым роллам, пирогам и т. д. По каждому блюду на сайте ресторана есть подробное описание с указанием состава и калорийности. Это позволяет учесть наличие аллергии на составляющие кушаний, а также спланировать диетическое питание.

Все блюда японской кухни от ресторана «Тануки» можно заказать с доставкой. Такой вариант станет отличной альтернативой длительным часам подготовки к приему гостей. Просто подобрав понравившиеся блюда на сайте ресторана, можно организовать действительно вкусный и эффектный праздничный стол без лишних забот. Доставка выручит и в случае, если гости нагрянули непредвиденно, и просто нет времени на готовку. Заказ будет на месте предельно быстро – в среднем в течение 45 минут. При этом доставляется он бесплатно, покупатель оплачивает только стоимость самих блюд.

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