Включили, но не включили: распиаренное освещение в парке La Izvor работает не всегда (ФОТО)

Об этом в соцсети сообщил возмущенный кишиневец, решивший минувшим вечером прогуляться по заново “освещенному” парку на Скулянке.
Он рассказал, что освещение аллеи, которое с помпой было включено в минувшую пятницу, не работало уже спустя два дня, в воскресный вечер. Подтвердил свои слова кишиневец снимком. Он также рассказал, что от кромешной мглы их компанию спасли лишь фары машин.
В комментариях к посту пользователи иронично “проехались” по руководству примэрии.
– Зато цветы на 2 миллиона есть;
– Свет включали только для новостей?
– Экономят;
– Пусть на своих домах трехэтажных экономят, а не на дорогах;
– Экономят это когда сэкономленные средства перенаправляют на что-то реально нужное. У нас же просто воруют;
– Вы просто рано пришли, – написали они.
Напомним, ранее журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” незаконно назначенной врио примара Сильвии Раду.
Фото: facebook/Город без маршруток