Включили, но не включили: распиаренное освещение в парке La Izvor работает не всегда (ФОТО)

Об этом в соцсети сообщил возмущенный кишиневец, решивший минувшим вечером прогуляться по заново “освещенному” парку на Скулянке.

Он рассказал, что освещение аллеи, которое с помпой было включено в минувшую пятницу, не работало уже спустя два дня, в воскресный вечер. Подтвердил свои слова кишиневец снимком. Он также рассказал, что от кромешной мглы их компанию спасли лишь фары машин.

В комментариях к посту пользователи иронично “проехались” по руководству примэрии.

– Зато цветы на 2 миллиона есть; – Свет включали только для новостей? – Экономят; – Пусть на своих домах трехэтажных экономят, а не на дорогах; – Экономят это когда сэкономленные средства перенаправляют на что-то реально нужное. У нас же просто воруют; – Вы просто рано пришли, – написали они.

Напомним, ранее журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” незаконно назначенной врио примара Сильвии Раду.

Фото: facebook/Город без маршруток