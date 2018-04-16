Включили, но не включили: распиаренное освещение в парке La Izvor работает не всегда (ФОТО)

Включили, но не включили: распиаренное освещение в парке La Izvor работает не всегда (ФОТО)

Об этом в соцсети сообщил возмущенный кишиневец, решивший минувшим вечером прогуляться по заново “освещенному” парку на Скулянке.

Он рассказал, что освещение аллеи, которое с помпой было включено в минувшую пятницу, не работало уже спустя два дня, в воскресный вечер. Подтвердил свои слова кишиневец снимком. Он также рассказал, что от кромешной мглы их компанию спасли лишь фары машин.

В комментариях к посту пользователи иронично “проехались” по руководству примэрии.

– Зато цветы на 2 миллиона есть;

– Свет включали только для новостей?

– Экономят;

– Пусть на своих домах трехэтажных экономят, а не на дорогах;

– Экономят это когда сэкономленные средства перенаправляют на что-то реально нужное. У нас же просто воруют;

– Вы просто рано пришли, – написали они.

Напомним, ранее журналисты выявили темные стороны “цветочной сделки” незаконно назначенной врио примара Сильвии Раду.

 

Фото: facebook/Город без маршруток

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md