Вячеслав Володин – Зинаиде Гречаный и молдавским депутатам: Вы приехали к своим друзьям (ВИДЕО)

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В последнее время отношения между депутатами Государственной Думы и Парламента РМ были неформальными, но очень искренними. Вместе с тем, российские депутаты очень надеялись на то, встреча с молдавскими коллегами, наконец, состоится и на официальном уровне, что и случилось сегодня. Об этом в рамках встречи с молдавской делегацией заявил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

– Когда мы говорим о парламентах, мы должны понимать, что это отношения между представителями наших народов, контакты крайне важны, чтобы понять лучше друг друга. Это все за собой уже влечет и, в первую очередь, формирование доверия. Когда мы сегодня встречаемся в этом составе, мы надеемся, что этого доверия будет больше, мы надеемся, что развитие отношений в рамках парламентского измерения будет импульсом для развития в различных сферах между нашими странами и, конечно, рады вашему избранию на пост председателя Парламента РМ. Зинаида Петровна, вы приехали к своим друзьям, ваши коллеги приехали в Россию, в страну, которая искренне многое делает для того, чтобы в РМ был мир и процветание, – сказал он.

Володин также призвал к обсуждению вопросов, “которые лежат в нашей повестке, и от решения которых, надеемся, жизнь в нашей стране и в Молдове станет лучше”.

– Отношения необходимо развивать на принципах двухстороннего сотрудничества, на принципах доверия, диалога, невмешательства в суверенные дела других государств и, конечно, отсутствия двойных стандартов. Начиная этот диалог, который у нас становится официальным на уровне двух парламентов, хотелось бы сразу об этом сказать, – добавил он.

Кроме того, Володин отметил, что в прошлом, от отсутствия диалога между парламентами двух стран, “мы все проигрывали” .

– Диалог между странами в самое тяжелое время всегда существует, а здесь был тот случай, когда парламент закрылся железным занавесом и ни с кем не вел этот диалог, – подчеркнул он.

Спикер Госдумы отметил, что он рад тому, что это осталось позади и призвал новое парламентское большинство ставить во главу угла интересы страны и граждан.

– В политике компромисс и умение слышать друг друга многое значат. Поэтому вы в начале этого интересного пути. Зинаида Петровна, думаю, у вас это очень хорошо получится, вы настолько мудрая, имеющая опыт, грамотная, поэтому можно лишь пожелать всех благ и успехов на этом пути, потому что от этого многое зависит, – сказал он.