Вячеслав Платон получил еще 12 лет тюрьмы

Решение принял сегодня, 12 декабря, суд столичного сектора Буюканы.

Как пишет Realitatea.md, приговор вынесен по второму делу, открытому на Платона по факту мошенничества. Прокуроры требовали для предпринимателя 16 лет тюремного заключения. По их словам, вместе с сообщниками Платон пытался изъять 205 миллионов леев со счетов трех страховых компаний.

Ранее Платон был приговорен к 18 годам тюремного заключения по делу о краже из Banca de Economii. Адвокаты оспорили приговор в высшей судебной инстанции, где в настоящее время проходит рассмотрение этого дела.