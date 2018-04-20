Вячеслав Фетисов: «Я родился в рубашке!»

Досье Вячеслав Фетисов. Родился в 1958 г. в Москве. 2-кратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка Стэнли. Входит в символическую сборную Международной федерации хоккея.

«С моей Ладой мы прошли через всё»

— Перечислять ваши достижения можно долго. А есть вершины, о которых Фетисов мечтал, но так и не смог покорить?

— С детства, как и многие, мечтал слетать в космос. И эта мечта не осуществилась. Пока не осуществилась (смеётся).

— Американские эксперты называют сборную СССР, выигравшую Олимпиаду-1984, лучшей хоккейной командой за всю историю Игр. Чем та «Красная машина», за которую вы играли, отличается от сборной России образца последних лет?

— Любая команда — это прежде всего люди. Их отношение к делу, друг другу, стране. Для хоккеиста должно быть важнее то, что на груди (СССР или Россия. — Ред.), чем то, что написано на спине (имя и фамилия. — Ред.). Это не пустые слова. Но есть ещё один фактор. Те же американцы признавали, что креативный хоккей, который мы показывали, мог родиться только в закрытой системе — тотальный контроль за всем и за всеми. Мы через игру выражали своё свободолюбие. В пятёрке, в которой мне выпало счастье играть, было редкое единение душ. Поэтому мне никогда особо не нравилось название «Красная машина». У машины нет души, машина не может любить.

— Кстати, про любовь. Вы всю жизнь прожили с единственной женщиной. Пара Вячеслав и Лада Фетисовы считается одной из самых крепких среди российских публичных людей. В чём секрет?

— Я счастлив с Ладой. Конечно, секретиков много. Помните, как в детстве — выкопать ямку, положить туда цветочек или жука, стёклышком прикрыть и снова землёй присыпать. А потом можно друзьям раскрывать потайные места и свои секреты. Сейчас так дети не играют… Так вот про секретики. С Ладой у меня была любовь с первого взгляда. Но любовь любовью, а семья становится семьёй только через преодоление, сопереживание, поддержку друг друга. Мы вместе прошли через все наветы-наговоры, которые почти всю жизнь преследовали нас. Терпеть, понимать, прощать и двигаться дальше — вот главный секрет.

«Мои пути с Каспаровым разошлись»

— Вы раньше говорили, что блатные дети — одна из самых больших проблем в нашем хоккее. До сих пор так?

— Да. И это надо выжигать калёным железом. Чисто российская история, такого нигде в мире больше нет. Ну заплатил ты тренеру, чтобы поставить ребёнка в пятёрку, так ведь он вырастет, окажется на хоккейном рынке и всё равно никому не будет нужен. Получается, ты тренера развратил деньгами и обманул ребёнка. Глупость несусветная.

И ещё одна болезненная тема в нашем хоккее — социальная дискриминация. Хоккей становится спортом для богатых. И если мы хотим не только вспоминать о былых заслугах, но и думать о завтрашнем дне, то обязаны сделать всё, чтобы мальчишки, в семьях которых нет особого достатка, занимались бесплатно. Именно на таких принципах строится работа в моей академии хоккея в Домодедове.

— Ваша основная работа сейчас — депутат Госдумы. Многие, честно говоря, не понимают, зачем спортсмены идут в политику.

— А что тут странного? Спортсмены, добившиеся успеха на мировом уровне, — это талантливые, трудоспособные, целеустремлённые, опытные люди. И почему их не использовать на госслужбе?

— Но, наверное, спортсмены могли бы принести гораздо больше пользы обществу, если бы работали тренерами, вместо того чтобы сидеть в Думе?

— Ну не все же спортсмены могут стать великими тренерами. На самом деле это призвание. Я тренировал, даже влюбился в эту профессию. Наверное, из меня мог бы получиться хороший тренер. Но кто-то должен и другими делами заниматься.

А если кому-то кажется, что работа депутата — просиживание штанов на заседаниях, то это, простите, полный бред. Основываясь на личном опыте, могу сказать, что это колоссальный труд, напряжение, огромная ответственность перед людьми. Ты выходишь к своим избирателям и попробуй сфальшивить, попробуй наобещать и не сделать! Да, были отдельные персонажи среди депутатов, которые занимались не пойми чем, но нельзя же из-за них вешать ярлык «бездельник, жирующий за госсчёт» на всех. Вот этого я не могу понять! Может, вы через газету мне объясните? Сколько раз слышал, что в Думе сидят коррупционеры. Но я в парламенте с 2008 г. и никак не могу разобраться: где же они прячутся?

А что касается меня — я всегда отдавался делу, которым занимался, на 100%, будь то хоккей, работа федеральным чиновником или депутатом. Хотя, конечно, игра в хоккей всё равно на первом месте. Лучше этого просто нет.

— Вы когда-то общались с Каспаровым. Вас лично удивил его призыв к бойкоту чемпионата мира по футболу в России?

— В своё время я дружил с Гариком. Мы вместе боролись за демократию, за свои права. В 2002 г. я даже приглашал его в Совет при президенте, и он какое-то время там поработал. Но дальше наши пути разошлись. И комментировать его призывы я не собираюсь.

— У вас ведь много знакомых в Америке. Часто ли приходится вступать с ними в политические споры на тему сегодняшнего дня?

— Постоянно. И обычно я их прессую (смеётся).

— С успехом?

— Кто-то не слышит аргументов. Но всё же чаще мне удаётся переубедить оппонента или хотя бы сделать так, чтобы он взглянул на ситуацию под иным углом.

— Вы как человек, работавший в структурах ВАДА, ответьте: могла ли Россия избежать этого грандиозного допингового скандала?

— Да, я знаком с руководством ВАДА, но не имею отношения к работе этой организации с 2008 г. Поэтому мне тяжело ответить на ваш вопрос. Наверное, были варианты, как разрешить эту сложную ситуацию, но ими почему-то не воспользовались. А рассуждать на эту тему сейчас, когда случилось то, что случилось, уже бессмысленно.

— Одно время вы предлагали лишать спортсменов, замеченных в употреблении допинга, премиальных, квартир, машин. Почему эта ваша инициатива не нашла одобрения?

— Я считал и продолжаю считать, что в борьбе с допингом возможен только самый жёсткий сценарий. По-другому не получится. Посмотрите, сколько раз мы влипали за последние три года! При этом я не помню, чтобы кого-то из спортсменов при этом публично осудили. Да, сегодня есть достаточно форм наказания за допинг. Но, думаю, если туда добавить ещё и материальный фактор, это многих заставит задуматься. Другой вопрос, как это сделать. Нужен не эмоциональный, а системный подход. Ведь часто виноват не только спортсмен. Это может быть и тренер, и чиновник. И они должны нести ответственность. Так что работы здесь ещё предостаточно.

— Есть такая поговорка: «Имя есть судьба». Фетис с греческого переводится как «созданный богами». Вячеслав, как считаете, вас Бог поцеловал?..

— Верю в то, что всякий человек пришел на Землю, чтобы выполнить свою миссию. И он должен исполнить её. А иначе Господь спросит: «Ты был наделён определёнными способностями, талантами. Почему ты не реализовался?…» Поэтому я стараюсь не опускать свои возможности. Мне мой батя рассказал, что, во-первых, я родился в рубашке, во-вторых, когда он взял меня на руки, то сразу понял и сказал: это — Слава! И сейчас приходит чёткое осознание, что многие моменты жизни произошли со мной совершенно не случайно…