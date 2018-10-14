Вячеслав Ангел – кандидат ПСРМ по Страшенскому одномандатному округу (ФОТО)

Партия социалистов провела очередной митинг протеста против 9-летней политики властей – теперь и в Страшенах.

На митинге был представлен кандидат по Страшенскому одномандатному округу N 20, в который входят населенные пункты Страшенского и Оргеевского районов. Это председатель территориальной организации ПСРМ Вячеслав Ангел.

– Уверена, что кандидат ПСРМ сможет объединить жителей округа для реализации позитивной программы преобразований и повышения уровня жизни граждан, – отметила на своей странице в соцсети Зинаида Гречаный.

Напомним, выборы в парламент Молдовы пройдут 24 февраля 2019 года.