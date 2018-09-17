Визит патриарха Кирилла в Молдову официально подтвержден представителями Русской церкви

Визит патриарха Кирилла в Молдову официально подтвержден представителями Русской церкви

В Русской православной церкви опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову якобы отменен и что произошло это из-за сопротивления молдавской прозападной элиты.

– Мы слухи не комментируем. Визит патриарха в Молдову – без изменений, планируется в 20-х числах октября, – заявил корреспонденту “Интерфакс-Религия” пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков.

Напомним, что предстоящий визит в Молдову священнослужителя обсудил сегодня и президент Игорь Додон.

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