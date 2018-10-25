Визит Патриарха Кирилла в Молдову будет перенесен на более поздний срок

Визит Патриарха Кирилла в Молдову будет перенесен на более поздний срок

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон после того, как провел телефонный разговор с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, Митрополитом Волоколамским Илларионом. Он сообщил главе государства о том, что было принято решение перенести пастырский визит Святейшего Патриарха Кирилла в Республику Молдова на более поздний срок.

– Новые сроки визита будут обсуждены с Его Святейшеством на следующей неделе в рамках официального визита Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию, – написал Додон. 

Напомним, Патриарх Кирилл должен был совершить визит в Молдову в эти выходные.

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