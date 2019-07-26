Витнянский: Дефицит мест в детских садах будет решен!

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Дефицит мест в детских садах будет решен. Именно с этой целью мунсоветом было выделено более сорока миллионов леев на открытие новых групп в дошкольных учреждениях города. Об этом сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Кишинева Юрий Витнянский.

Он отметил, что на Ботанике к этому вопросу подход основательный.

– Например, в детском саду № 112 будет реконструирован и открыт новый корпус, в котором разместятся более 200 детишек. В общей сложности в новом корпусе будут функционировать 11 групп. Шесть уже готовы и в пяти ведутся капитальные ремонтные работы. На открытие новых групп в детсаду № 112 выделено 7,2 млн леев. Стоит отметить, что в эту сумму входят и работы по ремонту кухни, – сообщил вице-претор сектора.

Кроме того, по словам Витнянского, в данном учреждении будет полностью закуплена новая мебель, а также обустроены туалеты и медицинский пункт.