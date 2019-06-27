Виталий Врабие покидает пост начальника Таможенной службы

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Глава Таможенной службы Молдовы Виталий Врабие уходит с занимаемой должности, так как срок действия его мандата истёк. Следующий руководитель учреждения будет назначен посредством конкурса.

На своей странице в Facebook Виталий Врабие отметил, что за прошедшие 3 года сделал многое для модернизации Таможенной службы страны. Он также выразил благодарность партнёрам и всем, кто был причастен к достигнутым достижениям, пишет unimedia.info.

Есть ещё много запланированных и почти выполненных проектов. Надеюсь, все они будут реализованы в ближайшее время. Я благодарю всех моих коллег за проделанную работу и достигнутые результаты. Новому главе желаю больших успехов и надеюсь, что у него будет достаточно воли и поддержки для продолжения начатых амбициозных проектов, – подчеркнул Врабие.