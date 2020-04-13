Вирус не пройдёт! Полиция тщательно проверяет общественный транспорт в столице (ВИДЕО)

Вирус не пройдёт! Полиция тщательно проверяет общественный транспорт в столице (ВИДЕО)

Сотрудники столичной полиции ежедневно проверяют общественный транспорт на конечных остановках, а также на трассах у въезда в столицу.

Полицейские напоминают, что водители автобусов обязаны дезинфицировать транспортные средства, а также перевозить пассажиров только на сиденьях. Кроме того, правоохранители призывают строго соблюдать меры безопасности, чтобы не допустить распространение инфекции COVID-19.

По данным пресс-службы столичной полиции, на конечных остановках общественного транспорта проводится тщательная дезинфекция транспортных единиц, которая длится более 15 минут. Кроме того, водители обязаны обеспечить пассажиров средством для дезинфекции рук.

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