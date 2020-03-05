Вирус не пройдёт: как дезинфицируют троллейбусы и маршрутки Тирасполя (ВИДЕО)

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В троллейбусах и маршрутках Тирасполя по несколько раз на день проходит дезинфекция. Это должно снизить риск распространения вирусов в общественном транспорте. Волна ОРВИ идет на спад, но тех, кто кашляет и чихает, все ещё достаточно много.

Салоны троллейбусов и маршруток обрабатывают специальным раствором с хлоркой. Это безопасно для пассажиров, но непереносимо для бактерий. Протирают двери, пол, поручни, сиденья. В общем всё, что трогает человек в транспорте, передаёт телеграм-канал TCB.

Чтобы не подхватить вирус в общественном транспорте рекомендуется стараться не касаться руками лица, а после поездок тщательно мыть руки.