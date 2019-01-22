Вирус гриппа AH1N1 унёс жизни шестерых человек

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С начала сезона гриппа (1 октября – 25 мая) после заболевания AH1N1 скончались 6 человек. 4 из смертельных случаев были зарегистрированы в 2019 году.

Большинство жертв обращались к врачу после попыток самолечения в домашних условиях. Более того, все погибшие страдали и другими заболеваниями. Большинству заболевших было чуть более 50 лет. Одной из жертв было всего 34 года, пишет realitatea.md.

По словам специалистов Национального агентства общественного здоровья, в прошлом году в сезон гриппа было зарегистрировано 5 смертей. В 2015-2016 гг. жертвами гриппа AH1N1 стали 21 человек.