Вирус безответственности

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О регистрации первых случаев заболевания коронавирусом в Молдове

Какие бы меры молдавские власти ни предпринимали, чтобы не дать убийственному вирусу нового типа COVID-19 проникнуть на территорию РМ, сделать это практически невозможно. Причина тому – многие наши граждане, работающие в странах и регионах, где зарегистрирован коронавирус, и решившие вернуться на родину в разгар эпидемии.

Заразный рейс

В минувшую субботу в Молдове был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Жертва вируса COVID-19 – 48-летняя молдаванка, которая работала в Италии, но, заболев, решила вернуться домой. К всеобщему возмущению наша соотечественница летела на родину в самолёте, подвергая риску здоровье 144 пассажиров. Хуже всего тем, кто соседствовал с заболевшей, а также тем, кто оказывал ей при перелёте медпомощь, когда она понадобилась. После приземления самолёта рейса Милан – Кишинёв, женщину вывели по специальному коридору и передали врачам скорой помощи.

Анализы показали наличие у пациентки коронавируса. Она страдает несколькими хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, гипертонией и избыточным весом II степени. Сначала её госпитализировали в инфекционную больницу им. Т. Чорбэ, но после ухудшения состояния перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии РКБ. Как сообщается в пресс-релизе лечебного учреждения, больную поместили в специальный бокс, а медперсонал экипировали соответствующим образом. Вход в это отделение охраняется.

Обстановка в нашем обществе может ещё больше ухудшиться из-за паники, которая грозит возникнуть в том числе по вине некоторых политиков, спекулирующих на этой теме и подогревающих страхи, лишь бы заработать политические дивиденды.

Оранжевый код

Как только стало известно о первом случае заболевания, на заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья было объявлено о переходе от жёлтого к оранжевому уровню опасности.

– Граждане должны получать информацию из официальных источников, не паниковать и в случае необходимости обращаться к семейному врачу. Мы должны быть предельно осторожными и бдительными, – заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

В свою очередь премьер-министр Ион Кику на этом же заседании сказал, что женщина, завёзшая в Молдову COVID-19, проявила полную безответственность, подвергнув угрозе здоровье остальных пассажиров самолёта, в котором летела.

Власти через СМИ обратились ко всем гражданам, прилетевшим 7 марта рейсом Милан – Кишинёв, оставаться дома – на карантине, ни с кем не вступать в контакт, при появлении признаков заболевания обязательно сообщить семейному врачу. За всеми помещёнными на карантин будут наблюдать медики – измерять температуру, следить за общим состоянием здоровья.

Врачебная ошибка?

Сын вернувшейся на родину больной коронавирусом женщины, услышав из уст премьер-министра Кику о безответственности его матери, выступил в её защиту. Он рассказал в соцсетях, что его мать работала сиделкой в Бергамо и ухаживала за пожилой женщиной. Когда простудилась, обратилась за медпомощью в больницу. Её госпитализировали с подозрением на коронавирус, но через несколько дней (диагноз якобы не подтвердился) её выписали из медучреждения, назначив курс антибиотиков. Так совпало, что в этот же период подопечная молдаванки умерла. Дочь старушки в услугах сиделки уже не нуждалась и отказала в работе нашей соотечественнице. Поэтому, оставшись практически на улице, да ещё и больной, она вынуждена была вернуться в Молдову.

Странная (оп)позиция

А между тем паника в стране нарастает. 8 марта были отменены два рейса: из Милана в Кишинёв и из Кишинёва в Венецию. Масла в огонь подливают политики от оппозиции, зарабатывая себе таким образом политические очки. Вместо того чтобы сплотиться вокруг власти и сообща принимать меры по противодействию распространения вируса, они критикуют каждый её шаг. А самое печальное, что делают это те, кто никак себя не проявил, находясь у власти.

А вот президент страны Игорь Додон, узнав о завезённом в Молдову коронавирусе, в срочном порядке прервал рабочий визит в Москву, где у него был запланирован ряд важных встреч, и вернулся домой, чтобы подключиться к преодолению возникших трудностей.

– У вируса нет политического окраса, так что я призываю всех граждан, включая политиков, приложить усилия, быть более ответственными при преодолении кризиса, вызванного коронавирусом. Обстановка в нашем обществе ещё больше осложнится из-за паники, которая может возникнуть в том числе и по вине некоторых политиков, спекулирующих на этой теме и подогревающих страхи, лишь бы заработать политические дивиденды.

Анастасия Погодина

P.S. Когда верстался номер, стало известно ещё о двух выявленных случаях коронавируса в Молдове. Речь идёт о двух молдаванах, вернувшихся в страну из Италии.