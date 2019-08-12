Вирус АЧС “уничтожил” ферму в Кагуле: более 60 свиней будут забиты

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Африканская чума свиней (АЧС) свирепствует в Кагульском районе. В селе Кукоара вирус добрался до свинофермы, в которой содержатся 63 животных. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, все свиньи будут забиты.

Вирус АЧС добрался и до Чимишлийского района, в село Гура Галбеней, где в частном домовладении были забиты 2 свиньи. Местные власти установили зону безопасности и зону наблюдения вокруг очагов АЧС и проверяют животных на наличие вируса, передаёт publika.md.

В настоящее время на территории РМ зарегистрировано 11 активных вспышек АЧС. Больше всего пострадал Кагульский район, там зарегистрировано 7 очагов, а за ним следует Кантемирский район – 2 очага. Кроме этого, по одной вспышке африканской чумы свиней было зафиксировано в Ниспоренском и Чимишлийском районах.