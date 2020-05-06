Виртуальный выход в свет

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О том, как во время карантина посетить театр или побывать на экскурсии

Изоляция обнулила привычные форматы культурного отдыха. Произошло то, во что совсем недавно верилось с трудом. Закрыты театры, филармонии, музеи, а мы бродим с помощью интернета по залам Лувра и Третьяковки, слушаем «Дон Жуана» в парижской Гранд-опера, «Аиду» – в Метрополитен-опера.

Оперу, балет, постановку лучших театров мира сегодня без труда можно найти в бесплатном доступе и не скучать, сидя дома. А как молдавские театры и музеи адаптировались к условиям ограничения, вызванным пандемией коронавируса?

Золото, а не фонд

Кишинёвские театры тоже стремятся не потерять связь со своей публикой. Одним из первых перешёл на виртуальный формат общения Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу. Ещё в первые дни самоизоляции театр провёл гала-концерт Международного фестиваля оперы и балета им. Марии Биешу в формате онлайн. Впрочем, в соцсетях теперь проходит вся деятельность и других служителей Мельпомены.

По словам народного артиста РМ, директора Государственного русского драматического театра имени А. П. Чехова Константина Харета, идея трансляции спектаклей в записи из золотого фонда театра возникла сразу, как только жители страны оказались все дома.

– Мы решили показать нашим зрителям постановки, которые сняты из репертуара, – рассказывает Константин Харет. – Например, чудесный спектакль «Вечер» по пьесе А. Дударева, премьера которого состоялась в 1999 году. В пьесе играют мэтры сцены – народный артист РМ Всеволод Гаврилов и мастер искусств РМ Людмила Колохина. Мы открыли аккаунт театра Чехова на Ютубе и теперь заливаем туда записи лучших постановок: мюзиклы, детские спектакли – сказки, комедии. За полтора месяца показали около десяти спектаклей.

Эпидемия внесла основательные коррективы в индустрию досуга. Наблюдается всплеск всякого рода онлайн-событий как благотворительных, так и коммерческих. Пока всё это обусловлено изоляцией, но со временем, как мне кажется, произойдёт сдвиг сферы досуга в индустрию онлайн-ивентов.

Вскрытые сокровища

Набирает подписчиков страница в соцсетях и Национального музея истории Молдовы, запустившего сразу три виртуальных проекта. Один из них – образовательный, адресованный школьникам и студентам.

– Другой проект Comorile museum («Сокровища музея») знакомит с артефактами, которые находятся в запасниках и не были доступны широкой публике, – отметила замдиректора Марианна Василаке. – Каждый пост вызывает у посетителей небывалый интерес. А римская серебряная пиала даже удостоилась звания «экспонат месяца».

Музей хранит в своём архиве более 16 тысяч фотографических видов столицы. Посетителям его интернет-страницы предложили прогуляться по первой виртуальной выставке самых красивых снимков молдавской столицы XX века.

Ещё сотрудники работают над тем, чтобы открыть новую страницу и сайт, позволяющие пользователям совершать экскурсию по залам исторического музея в формате 3D.

Дистанционные туры

Пока молдавский туристический бизнес терпит убытки, набирают обороты виртуальные путешествия. Пушкинская аудитория Российского центра науки и культуры в Кишинёве к 200-летию приезда поэта в наш край проводит дистанционные туры по музеям России, рассказывающие о жизни и творчестве классика русской поэзии. Впрочем, и некоторые члены Ассоциации гидов и экскурсоводов Молдовы сумели, что называется, поймать волну. Одним из онлайн-гидов оказалась… пенсионерка из Кишинёва.

– Сначала я выкладывала ролики с достопримечательностями Молдовы с единственным желанием – поддержать людей, которые устали от плохих новостей и четырёх стен своей квартиры, но оказалось, что виртуальные вылазки по стране помогают и мне самой легче переносить изоляцию, – говорит в прошлом телевизионный журналист, ныне пенсионерка с 10-летним стажем гида, экскурсовода Людмила Сергакова.

Дистанционные экскурсии Людмила монтировала из старых записей своих экскурсий, снятых на телефон. А вот сюжет о Доме-музее А. С. Пушкина появился уже во время изоляции. В его создании принимали участие и члены её семьи: внучка стала оператором, дочь занималась монтажом. За полтора месяца самоизоляции гид выставила на своей странице в соцсетях с десяток онлайн-экскурсий по Молдове, которые вызвали живой отклик у посетителей из разных стран. Кто знает, быть может, виды родного края не одному земляку согрели душу в это непростое для всех время.

…Коронавирус внёс и продолжает вносить коррективы в нашу жизнь. Появляется большое количество новых опытов, и все они разные. У медиков скорой помощи – одни, у работников культурной индустрии – другие. С выходом из изоляции сфере культурного досуга придётся, очевидно, в чём-то менять свою театрально-концертную деятельность. В каких формах она будет развиваться – покажет время.

Комментарий

Искусство требует… сцены и зрителя

Ирина Мартынюк, музыковед, ведущая концертов Национальной филармонии им. С. Лункевича:

– В период карантина спектакли, концертные программы, выставки и презентации самых знаменитых театров и музеев мира стали доступны онлайн. Когда всё это только начиналось, я выписала информацию о том, когда и какой театр покажет свою постановку, составила план просмотра на каждый день и с нетерпением стала ждать заветного часа. Предвкушала, как всё будет увлекательно и познавательно. Но чуда не произошло… Спектакли и концерты, записанные без публики, оказались едва не рядовыми.

Музыканты Национальной филармонии имени С. Лункевича, как и артисты театров, проводят онлайн-репетиции и записи музыкальных произведений. Но, по моему глубокому убеждению, магия сценического искусства состоит в том, что артистам необходима обратная связь, иначе они хуже играют. Ретроспективные показы старых концертов и спектаклей смотрятся гораздо лучше. Оно и понятно: в фондах оставляют записи лучших постановок, которые игрались при полных залах.

Набирают популярность в период самоизоляции также видеозаписи творческих людей, сделанные дома или в студии, которые тут же выкладываются в соцсеть. Смотришь на эти работы – и понимаешь, что артист, находясь дома, может выучить текст, надеть нарядное платье или костюм, но творить, увы, не получается! Для настоящего искусства ему нужна сцена и зритель.

Мнение Шевчука

Сквозь стены изоляции

Сегодня, когда люди оказались изолированными друг от друга, а лавина плохих новостей захлёстывает, наша компания решила поддержать усилия властей и некоммерческих организаций, борющихся с эпидемией и, конечно, подбодрить своих сограждан.

В течение апреля мы провели два музыкальных фестиваля в формате онлайн. На днях состоялся второй – QuarantineFest. В течение трёх часов известные певцы (каждый у себя дома) исполнили лучшие свои композиции, постаравшись в тот вечер разрушить стены нашей изоляции.

Оба фестиваля были ещё и благотворительной акцией. Мы пока не подсчитали, сколько удалось собрать пожертвований на этот раз. На прошлом музыкальном марафоне люди подарили более 50 тыс. леев. Эти деньги мы перечислили Гражданской инициативе Impreună pentru voi, помогающей тем, кто находится на первой линии борьбы с COVID-19. Они приобрели тесты, защитные средства для медиков, аппараты искусственной вентиляции лёгких.

Эпидемия внесла основательные коррективы в индустрию досуга. Наблюдается всплеск всякого рода онлайн-событий как благотворительных, так и коммерческих. Пока всё это обусловлено изоляцией, но со временем, как мне кажется, произойдёт сдвиг сферы досуга в индустрию онлайн-ивентов. Благодаря интернету возникает полная доступность и открытость любого мероприятия в какой хочешь точке мира. У наших двух фестивалей более 100 тыс. просмотров из

42 стран мира. Когда такое было возможно? И это позитивная примета времени.

Отрицательная сторона заключается в том, что онлайн-формат плохо повлияет на жизнедеятельность компаний и проекты, которые специализируются на организации мероприятий. Для отрасли, генерировавшей массу рабочих мест и дополнительные поступления в бюджет, наступят трудные времена. Ей предстоит серьёзная перезагрузка. По мнению экспертов, самыми быстрорастущими развлекательными рынками в ближайшие пять лет станут киберспорт и виртуальная

реальность.

Константин Шевчук,

совладелец и директор одной из виноделен РМ

Татьяна СОЛОВЬЁВА