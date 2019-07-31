Виорика Думбрэвяну официально назначена советником президента по социальным вопросам (ФОТО)

Виорика Думбрэвяну официально назначена советником президента по социальным вопросам (ФОТО)

Виорика Думбрэвяну, один из самых сильных профессионалов в области социальной защиты, занимает, начиная с этой недели, должность советника Президента Республики Молдова в социальной сфере. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети. 

– Подписал указ о назначении госпожи Думбрэвяну, будучи твердо уверенным в том, что профессиональный и управленческий опыт экс-государственного секретаря в профильном министерстве будет способствовать разработке и продвижению эффективных политик в социальной сфере, поскольку мой приоритет как президента страны – повысить уровень социальной защиты наших граждан. Проекты социального характера, запущенные накануне президентурой, – только начало деятельности советника в данной области. Желаю госпоже Думбрэвяну успехов в ее деятельности, направленной на решение социальных проблем в нашей стране, – отметил он. 

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