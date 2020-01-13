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Временно отстранённый от должности главы Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь проведёт в изоляторе 20 суток. Соответствующее решение принял суд сектора Чеканы.

Таким образом, судьи частично удовлетворили запрос прокуроров, требовавших ареста Мораря на 30 суток.

Напомним, Виорел Морарь был задержан 10 января. Днем позже ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением и фальсификации документов, после чего он был допрошен в этом качестве.

Виорел Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года, приняв от бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка жалобу, зарегистрировал её вопреки требованиям законодательства, начав уголовный процесс, а затем уголовное преследование, и подделав целый ряд уголовно-процессуальных документов. Все эти действия были предприняты исходя из личных интересов, а также в интересах бывшего лидера ДПМ и ряда лиц из его окружения, чтобы защитить их от привлечения в качестве подозреваемых, проходящих по уголовному делу о банковском мошенничестве.

Обвинения в свой адрес Морарь отрицает. Он также отказался сотрудничать со следствием.