Виновный в аварии сотрудник Департамента пенитенциарных учреждений был уволен

Виновный в аварии сотрудник Департамента пенитенциарных учреждений был уволен

Это произошло после проведения внутреннего расследования, передаёт unimedia.md.

– В результате расследований внутренней службой, проведённых Национальной администрацией пенитенциарных учреждений, сотрудник, вовлечённый в ДТП в состоянии алкогольного опьянения на предыдущей неделе, был уволен, – говорится в пресс-релизе государственного органа.

Стоит отметить, что расследование было инициировано 23 мая и было направлено на изучение поведения сотрудника, арестованного полицией в состоянии алкогольного опьянения, а также его соблюдение этикета и деонтологии, как сотрудника пенитенциарных учреждений. Национальная администрация пенитенциарных учреждений готова к сотрудничеству с Инспекторатом полиции Оргеева в возбуждении уголовного дела.

Напомним, что 22 мая недалеко от Оргеева произошла серьёзная авария, о которой рассказал пострадавший. По его словам, виновник – сотрудник Департамента пенитенциарных учреждений – выехал на встречную полосу, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Стоит отметить, что на момент аварии в автомобиле пострадавшего находился 3-месячный ребёнок.

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