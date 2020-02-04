“Виновных – в тюрьму, деньги – в страну”: Додон о расследовании “кражи века”

“Виновных – в тюрьму, деньги – в страну”: Додон о расследовании “кражи века”

Действующие лица “кражи века” должны быть привлечены к уголовной ответственности для того, чтобы следующим поколениям правителей даже в голову не пришла идея “провернуть” нечто подобное, а деньги должны быть возвращены домой, в бюджет страны. Об этом президент заявил в рамках передачи на общественном телеканале. 

– Я уже говорил, что выступлю с инициативой, и уже обсудил ее с МВФ, о том, чтобы снизить финансовое бремя, возложенное на граждан. У нас две задачи: виновных – в тюрьму, деньги – в страну, – сказал он. 

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