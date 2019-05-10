Виновника вчерашнего ДТП на Ботанике ищет полиция

Виновника вчерашнего ДТП на Ботанике ищет полиция

Полиция разыскивает водителя, который прошлой ночью спровоцировал ДТП на Ботанике и покинул место происшествия.

По словам Натальи Стати, сотрудника пресс-службы столичного управления полиции, виновник аварии проезжал по улице Теилор. Мужчина потерял управление над автомобилем, выехал на проспект Дачия и врезался в машину такси, которая, в свою очередь, протаранила другую машину, пишет ipn.md.

Согласно законодательству, виновнику ДТП грозит 6 штрафных пунктов и штраф в размере 1 500 леев. За то, что мужчина покинул место происшествия, он будет лишён права управлять автомобилем на срок от 2 до 3 лет.

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