Виновник смертельной аварии в центре Кишинева арестован на месяц. Ему предъявили обвинение

Виновник смертельной аварии в центре Кишинева арестован на месяц. Ему предъявили обвинение
Водитель, спровоцировавший смертельное ДТП в центре Кишинева в ночь с субботы на воскресенье, был арестован на 30 суток. Соответствующее решение, как сообщает Генеральная прокуратура, вынесли судьи в ответ на поступивший запрос от прокуратуры муниципия Кишинев. 

Также мужчине было предъявлено обвинение за нарушение правил безопасности при управлении транспортным средством, что привело к смерти двоих человек. Как отмечает источник, виновнику аварии грозит от 6 до 10 лет тюремного заключения.
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