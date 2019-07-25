Виновник ДТП с 4 погибшими на Леушенской трассе получил более суровое наказание

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Кишинёвский апелляционный суд ужесточил наказание для водителя, который год назад спровоцировал аварию, в результате которой погибли четыре человека и были ранены ещё пятеро. В результате мужчине был вынесен окончательный приговор: 6 лет лишения свободы.

Виновного также лишили права управлять транспортными средствами на 5 лет, а также обязали выплатить потерпевшим сторонам моральный и материальный ущерб в размере 1 миллиона леев.

Трагедия произошла вечером 18 июля 2018 года на трассе Леушены-Кишинёв, в Хынчештском районе. Подсудимый, ехавший на авто Volkswagen со скоростью более 120 км/ч, на полном ходу врезался в повозку, в которой находилось 9 человек.

В результате столкновения 4 человека, 3 из которых дети, погибли на месте, а ещё 5 получили тяжёлые травмы. Пострадавшие были членами трёх семей и возвращались с работы домой.

Сразу после страшного ДТП 36-летний водитель был задержан и до вынесения приговора находился под стражей. По данным прокуратуры Хынчештского района, за три месяца до аварии подсудимый освободился после отбывания 11-летнего тюремного заключения за ограбление, совершённое на территории Российской Федерации.