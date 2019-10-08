Виновница жуткого ДТП на Буюканах скончалась в больнице

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33-летняя Светлана Унгуряну, которая на прошлой неделе спровоцировала серьёзную аварию на улице Алба-Юлия сектора Буюканы, скончалась этим утром в больнице.

Информацию для deschide.md подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Вероника Истрати. По имеющимся данным, врачи не смогли спасти жизнь пациентки. Сегодня, около 10:00, женщина скончалась на больничной койке.

Напомним, авария, в результате которой 28 человек получили травмы, а находившийся в машине пассажир погиб, произошла 30 сентября на пересечении бульвара Алба-Юлия с улицей Онисифора Гибу в секторе Буюканы Кишинёва. Автомобиль марки Porsche Cayenne, которым управляла 33-летняя женщина, врезался в троллейбус №21, вытолкнув его на тротуар.