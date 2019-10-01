Виновная в ДТП на Буюканах женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за езду в нетрезвом виде (ВИДЕО)

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Вчерашняя авария на Буюканах вызвала волну критики в социальных сетях. Интернет-пользователи обнародовали имя женщины, спровоцировавшей аварию, в результате которой один человек скончался, а ещё 20 пострадали. Речь идёт о 33-летней жительнице столицы, которая не в первый раз нарушила ПДД.

Так, в 2016 году она получила штраф за нарушение правил дорожного движения, а в 2018 году даже была приговорена к лишению свободы на 6 месяцев после того, как осенью 2017 года села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в другую машину, ехавшую по правилам. Это ДТП случилось на улице Н. Димо. Тогда тест на алкоголь выявил 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе и 2,27 г/л – в крови. Кроме тюремного заключения, женщина была лишена водительских прав на 2 года. В Интернете даже появилось видеодоказательство тому, что девушка без опаски садилась за руль в нетрезвом состоянии, передаёт realitatea.md.

Напомним, что Национальный инспекторат патрулирования обнародовал предварительную версию аварии на Буюканах – это высокая скорость и проезд на запрещающий сигнал светофора, которые допустила водительница Porsche. Сейчас женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии. Мужчина, который также находился в Porsche, скончался на месте. В результате ДТП пострадали более 20 пассажиров троллейбуса, среди которых 13-летняя девочка.