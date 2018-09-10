Виноград дешевле, огурцы – дороже: как изменились цены на продукты в Молдове в августе

По данным Национального бюро статистики, в августе 2018 года по сравнению с июлем было зафиксировано более значительное падение цен на продовольственные товары, особенно на виноград, арбузы и дыни, морковь, помидоры и другое.

Наиболее значительное падение цен было зафиксировано на следующие продукты:

– свежие фрукты – на 6,2% (особенно: виноград – на 29,8%, – семечковые фрукты – на 15,4%, косточковые фрукты – на 15,0%),

– сухие фрукты и ягоды – на 1,6%,

– картофель – на 1,0%,

– субпродукты – на 0,9%

– сахар песок – на 0,8%,

– свинина – на 0,6%,

– свежие овощи – на 0,4% (особенно: морковь – на 20,3%, красная свекла – на 17,6%, помидоры – на 17,3%, баклажаны – на 15,6%, арбузы и дыни – с 11,2%, перец – на 10,1%),

– сметана – на 0,4%,

– кисломолочные продукты – на 0,2%.

В то же время, за указанный период несколько увеличились цены на огурцы – 22,9%, кабачки – на 19,1%, капусту – на 17,3%, сушеный лук – на 13,0%, цитрусовые – на 6,5%, куриные яйца – 4,0%, экзотические фрукты – 2,4%, свежие грибы – 1,2%, домашнюю птицу – 0,7%, пшеничную муку – 0,5%, пиво, свежую и замороженную рыбу – на 0,3%, вина промышленного производства и безалкогольные напитки – на 0,2%.

Потребительские цены в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года показали тенденцию к росту на 3,2%, а в августе 2017 года по сравнению с августом 2016 года – на 7,3%.