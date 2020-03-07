“Винный путь Молдовы” включён в культурные маршруты Совета Европы

Маршрут “Винный путь Молдовы” стал первым туристическим маршрутом Республики Молдова, зарегистрированным в “Iter Vitis – Les Chemins de la vigne” – культурном маршруте, сертифицированном Советом Европы.

Туристические маршруты включают три винодельческих региона с охраняемыми географическими указаниями (Кодру, Валул луй Траян, Штефан-Водэ), 28 винных погребов, 12 винотек, 27 культурно-винодельческих мероприятий и десяток винно-гастрономических и развлекательных проектов, передаёт ipn.md.

Принадлежность “Винного пути Молдовы” к европейской сети культурных маршрутов – это успех винодельческой и туристической индустрии Молдовы, которая подтвердила свою известность. Тысячелетнее наследие, разнообразие винодельческих традиций, уникальность подземных галерей и подлинность вин являются активами туристического продукта Молдовы, который мы будем продвигать через сеть Iter Vitis как часть европейского культурного наследия для туристов в поисках новых туристических винных открытий,- заявила менеджер программы Iter Vitis.

Вино Молдовы – символ европейской идентичности, основанный на обширной культуре, ценном винодельческом наследии и вековой эволюции, с которой было связано вино нашего региона. Свидетельством являются старые подвалы, культура вина, а также местные сорта, которые обеспечивают международное качество и признание. Благодаря открытию культурного наследия, гастрономии, сельской жизни и гостеприимства молдаван, “Винный путь Молдовы” становится конкурентным продуктом, – отметила посол Республики Молдова в Совете Европы Корина Кэлугэру.