Виктор Киронда: Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений ждёт радикальная реформа

0

Вице-примар Виктор Киронда, ответственный за сферы городского развития и общественного транспорта, рассказал о том, что удалось сделать за 100 дней работы в столичной примарии.

По его словам, несмотря на хаос, некомпетентность и коррупцию, которые преобладали в муниципалитете последние 12 лет, удалось наладить эффективную работу, в том числе в области урбанизма.

Нам удалось устранить коррупцию и безответственность в области разработки и согласования градостроительной документации. Вместе с новым главным архитектором столицы Светланой Доготару, удалось остановить «фабрику подписей», которая создала много проблем для города – незаконное строительство, захват муниципальной земли. Это породило недовольство многих, и они по-прежнему диктуют примэрии, что и где строить. Но я уверен, люди поймут: то, что мы предлагаем, означает устойчивое развитие города и на благо всем нам, – сказал Киронда.

По словам вице-примара, в настоящее время готовится радикальная реформа в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, которая будет внедрена уже в этом году и ляжет в основу нового типа урбанизма в Кишинёве.

Виктор Киронда рассказал и о городской мобильности, в частности об инициировании некоторых проектов, связанных с изменением модели развития транспорта.

Мы перейдём от системы приоритета личного автомобиля к приоритету общественного транспорта. В связи с этим мы инициировали проектирование выделенных полос для общественного транспорта, пополнение троллейбусного и автобусного парков, реконструкцию остановок общественного транспорта, обустройство парковочных мест, строительство многоэтажных автостоянок и проектирование парковки типа Park & Ride на окраинах города, – подытожил вице-примар.

Напомним, вчера генеральный примар столицы Ион Чебан представил отчёт о 100 днях своей работы на этом посту. Он рассказал о том, что уже удалось осуществить, о том, что делается на данный момент, а также о ближайших и долгосрочных планах.