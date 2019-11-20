Виктор Киронда избран на должность вице-примара муниципия Кишинев

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Кандидаты на должность вице-примаров представили на сегодняшнем заседании Муниципального совета Кишинева свои программы деятельности и озвучили планы на будущее.

Кандидатура Виктора Киронды была поддержана большинством советников. Он будет вице-примаром, ответственным за градостроительство и городскую мобильность. Виктор Киронда – эксперт в области устойчивого городского развития. Он баллотировался на должность примара на всеобщих местных выборах 20 октября т. г. и стал советником в КМС.

Ион Чебан поздравил нового вице-примара с избранием на должность. Градоначальник подчеркнул, что это компетентный человек и специалист в своей области, и выразил уверенность в том, что совместными усилиями будут реализованы многие проекты, направленные на развитие инфраструктуры города.

Чебан добавил, что и остальные выдвинутые им кандидаты, Анжела Кутасевич, Инга Ионесий и Илие Чебан, также являются специалистами. На сегодняшнем заседании они не набрали необходимого количества голосов в КМС для назначения на должность. За них проголосовали по 25 советников при необходимом минимуме в 26 голосов.

– Я подобрал молодую команду с четким видением будущего, и думаю, что только вместе мы изменим ситуацию в Кишиневе к лучшему. Как я уже говорил, люди верят нам и связывают с нами свои ожидания. Я не допущу, чтобы мы занимались политикой. Мы должны внедрять политики на благо города, – отметил он.

Генеральный примар также добавил, что во всех областях есть проблемы, оставленные бывшей администрацией города, и что они должны быть устранены как можно скорее. – Долгие годы мы слышали красивые обещания, но не видели результатов. Пришло время, чтобы было иначе. Люди этого ждут, – отметил он.