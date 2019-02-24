Виктор Гайчук: За светлое будущее и перемены! (ВИДЕО)

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Кандидат в депутаты Партии социалистов Виктор Гайчук проголосовал на своем избирательном участке.

Как отметил социалист, он проголосовал за светлое будущее, перемены, мир и благосостояние. Гайчук добавил, что, как и все граждане страны, надеется на перемены и верит в то, что каждый человек, независимо от национальной принадлежности, сможет комфортно чувствовать себя в Молдове.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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