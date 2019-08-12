Виктор Гайчук – новый советник президента и секретарь Высшего совета безопасности (ФОТО)

Виктор Гайчук – новый советник президента и секретарь Высшего совета безопасности (ФОТО)

Игорь Додон сегодня назначил бригадного генерала Виктора Гайчука советником Президента РМ в области обороны и национальной безопасности и секретарём Высшего совета безопасности. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

⁃ Считаю, что у Виктора Гайчука большой опыт деятельности в органах безопасности государства. Он занимал руководящие должности и показал себя истинным профессионалом, в том числе на посту министра обороны. У господина Гайчука и богатая дипломатическая деятельность – он был Чрезвычайным и Полномочным Послом РМ в Королевстве Бельгия и представителем РМ в НАТО. Абсолютно уверен в способности господина Виктора Гайчука гарантировать эффективность деятельности Совета и способствовать укреплению сектора обороны и национальной безопасности, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства также сообщил, что на следующей неделе состоится заседание Высшего совета безопасности по вопросам, представляющим высокую значимость для общества.

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