“Википедия” досрочно назвала Раду министром здравоохранения (ФОТО)

“Википедия” досрочно назвала Раду министром здравоохранения (ФОТО)

Несмотря на то, что указ о назначении ставленницы Демократической партии Сильвии Раду министром здравоохранения, труда и социальной защиты не подписан, неизвестные уже поторопились окрестить ее новой главой ведомства в интернет-энциклопедии “Википедия”. 

Так, на странице Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Республики Молдова Сильвия Раду уже фигурирует как министр. И это несмотря на то, что глава государства еще не высказался по поводу ее кандидатуры, а, следовательно, она является пока лишь претендентом на эту должность.

Кому так срочно понадобилось вносить изменения – неизвестно. Примечательно, что на странице Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды министром по-прежнему значится Ливиу Волконович, а Николае Чубук указан в качестве предложенных кандидатов.

Напомним, сегодня Игорь Додон подписал указы об отставке бывших министров двух ведомств, а свое решение по новым кандидатам пока не озвучил.

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