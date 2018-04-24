Видеоверсия публичной лекции Германа Грефа в Кишиневе

Видеоверсия публичной лекции Германа Грефа в Кишиневе

Председатель правления Сбербанка России прибыл сегодня с визитом в молдавскую столицу по приглашению президента Игоря Додона. 

– Сегодня состоялась очень тёплая встреча и хорошее двухстороннее общение с моим другом Германом Грефом, председателем правления Сбербанка России. Он провел в Кишиневе блестящую публичную лекцию по актуальной экономической теме, – отметил на своей странице в соцсети президент. 

Те, кто не успел или не смог прийти на лекцию, могут посмотреть ее по ссылке ниже. Также есть возможность просмотреть слайды его презентации здесь.

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