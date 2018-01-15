Видеокамеры и аксессуары для мобильных телефонов изъяли у румына на молдавской границе (ФОТО)

Путешественник не смог предоставить документы на товар.

Инцидент произошел на совместном пункте пропуска «Паланка – Маяки-Удобне». В ходе досмотра автомобиля Volkswagen Golf Plus, за рулем которого находился 32-летний гражданин Румынии, намеревавшийся въехать на территорию РМ, пограничники обнаружили спрятанные под капотом и на заднем сиденье десятки коробок с видеокамерами, батареями и чехлами для мобильных телефонов.

Ввиду того, что водитель не смог предоставить какие-либо документы на товар, найденные предметы были изъяты. Их общая стоимость составила 25 тысяч леев.

На данный момент Пограничная полиция продолжает разбирательства.

Ранее желание подзаработать создало проблемы молдаванину на румынской границе.