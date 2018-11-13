Видео не для слабонервных: как жителей столицы “трамбуют” в маршрутку по утрам (ВИДЕО)

Ещё одно эпическое видео, на котором пассажиры одной из столичных маршруток пытаются впихнуться в битком забитый микроавтобус, попало в социальную сеть.

На ролике, который разместил у себя на странице Ион Мотелика, видно, что мужчина сначала пытается силой протолкнуть женщину, толкая её будто мешок. После этого мужчина сам попытался залезть в микроавтобус, но, к великому его сожалению, дверь не удалось захлопнуть.

К счастью, к ним на помощь пришёл случайный прохожий, который силой захлопнул дверь. С первой попытки его усилие не дало результатов, поэтому он толкнул дверь ещё сильнее, после чего она удачно закрылась. Остаётся надеяться, что в этот момент не открылась вторая дверь и не вывалился водитель.

Судьба пассажиров маршрутки остаётся неизвестной.