Вице-примар Стрэшень и ее сын все еще находятся в коме

Вице-примар Стрэшень Елена Переу по-прежнему находится в коме в Больнице Святой Троицы в Кишиневе, куда была доставлена в пятницу, 19 января, в бессознательном состоянии с серьезным отравлением в результате выхода из строя системы отопления в ее доме.

Как IPN, со ссылкой на врача больницы, состояние женщины оценивается как тяжелое. В то же время 12-летний сын пострадавшей находится в Институте матери и ребенка. Он также в коме и подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние ребенка не изменилось с момента госпитализации, и является чрезвычайно серьезным.

Напомним, что в результате выхода из строя системы отопления в ее доме погиб глава семейства. Полиция установила, что в доме вице-примара не было системы вентиляции, а системы отопления и дымоход не соответствовали правилам безопасности, пишет источник.