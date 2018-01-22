Вице-примар Страшен и ее сын вышли из комы

Врачи отмечают положительную динамику.

Вице-примар Страшен и ее несовершеннолетний сын вышли из комы, в которую впали в результате отравления природным газом. По словам медиков, состояние пациентов обнадеживает. Кроме того, мальчик уже может самостоятельно дышать, сообщает realitatea.md.

Напомним, что несколько дней назад семью, находящуюся в бессознательном состоянии, обнаружила около семи утра родственница, проживающая в другой части дома. 50-летний хозяин дома погиб не месте, а его жена, оказавшаяся вице-примаром Страшен, и сын в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию.