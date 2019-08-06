Вице-претор сектора Центр проверил ход работ по подготовке к учебному году в двух лицеях (ФОТО)

Вице-претор сектора Центр Дмитрий Митиогло проверил ход работ по подготовке к учебному году в двух лицеях: «Титу Майореску» и «Константин Сибирский». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
За последние два года в лицее имени Титу Майореску были проведены следующие работы:
- капитальный ремонт пищеблока;
- капитальный ремонт столовой;
- оснащение мебелью и оборудованием пищеблока и столовой;
- частичный ремонт крыши;
- капитальный ремонт крыльца у главного входа в лицей;
- косметический ремонт силами самого лицея.
Кроме этого, в конце июля дополнительно было выделено 400 тысяч леев на ремонт забора учреждения.
В течение двух лет в лицее имени Константина Сибирского были проведены следующие работы:
- капитальный ремонт пищеблока;
- капитальный ремонт столовой;
- оснащение мебелью и оборудованием пищеблока и столовой;
- частичный ремонт крыши;
- капитальный ремонт крыльца у главного входа в лицей;
- косметический ремонт силами самого лицея.
В конце июля дополнительно было выделено 600 тысяч леев на ремонт оставшейся части крыши и зала для танцев. Кроме этого, в сентябре оба лицея получат новую мебель для 4-х учебных классов, по два класса в каждом.
– Очень много было сделано в этих лицеях за последние годы, есть вопросы, которые ещё остались открытыми. Вместе будем искать пути для их решения и возможность включения их в бюджет муниципия на 2020 год, – отметил Дмитрий Митиогло.