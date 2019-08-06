Вице-претор сектора Центр проверил ход работ по подготовке к учебному году в двух лицеях (ФОТО)

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Вице-претор сектора Центр Дмитрий Митиогло проверил ход работ по подготовке к учебному году в двух лицеях: «Титу Майореску» и «Константин Сибирский». Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

За последние два года в лицее имени Титу Майореску были проведены следующие работы:

капитальный ремонт пищеблока;

капитальный ремонт столовой;

оснащение мебелью и оборудованием пищеблока и столовой;

частичный ремонт крыши;

капитальный ремонт крыльца у главного входа в лицей;

косметический ремонт силами самого лицея.

Кроме этого, в конце июля дополнительно было выделено 400 тысяч леев на ремонт забора учреждения.

В течение двух лет в лицее имени Константина Сибирского были проведены следующие работы:

капитальный ремонт пищеблока;

капитальный ремонт столовой;

оснащение мебелью и оборудованием пищеблока и столовой;

частичный ремонт крыши;

капитальный ремонт крыльца у главного входа в лицей;

косметический ремонт силами самого лицея.

В конце июля дополнительно было выделено 600 тысяч леев на ремонт оставшейся части крыши и зала для танцев. Кроме этого, в сентябре оба лицея получат новую мебель для 4-х учебных классов, по два класса в каждом.

– Очень много было сделано в этих лицеях за последние годы, есть вопросы, которые ещё остались открытыми. Вместе будем искать пути для их решения и возможность включения их в бюджет муниципия на 2020 год, – отметил Дмитрий Митиогло.