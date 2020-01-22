Вице-премьер по реинтеграции встретился со спецпредставителем председателя ОБСЕ

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Заместитель премьер-министра Александру Фленкя встретился сегодня со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майром-Хартингом.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на Бюро по реинтеграции, Фленкя поблагодарил собеседника за включение в работу и отметил, что этот визит является хорошей возможностью для представления и взаимной координации планов и приоритетов на 2020 год.

Стороны уделили особое внимание правам человека. Был сделан упор на активное содействие разрешению резонансных дел, которые не являются единственными и носят «системный» характер. Также было объявлено о приоритетах правительства на 2020 год: свобода передвижения в Зоне безопасности, права человека, ситуация со школами на левом берегу Днестра и гармонизация процедур, таможенных и налоговых тарифов и мер по поддержке торговли между сторонами, продвижение экспорта, расширение государственных услуг для жителей Приднестровского региона и защита прав человека, совместный контроль молдо-украинской границы на приднестровском участке, а также некоторые инфраструктурные проекты, пишет источник.

Вице-премьер Фленкя подтвердил открытость Кишинёва для достижения совместных результатов, уточнив, что они во многом будут соотноситься и зависеть от действий Тирасполя.