Вице-премьер по реинтеграции встретился с послом Словакии в Молдове

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Вице-премьер Василий Шова провел сегодня, 29 июля, встречу с послом Словакии в Республике Молдова Душаном Дачо, передает moldpres.md со ссылкой на Бюро по реинтеграции.

В ходе диалога вице-премьер отметил позицию Кишинева по ряду вопросов, отметив темы, затронутые в ходе дискуссий с посредниками и наблюдателями в переговорном формате «5+2», визит которых состоялся в Республику Молдова 12 июля 2019 года, а также те, которые обсуждались на последнем рабочем заседании на уровне политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, которое состоялось 24 июля 2019 года в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе. Отдельной темой стал вопрос о свободном передвижении граждан, как в направлении населенных пунктов, расположенных на правом берегу Днестра, так и на левом, подчеркивая еще раз необходимость обеспечения беспрепятственного режима движения между обоими берегами, отмечает источник.

Дискуссии по последним событиям в переговорном процессе коснулись также организации деятельности Постоянной конференции по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию (в переговорном формате «5 + 2»), отметив, что следующий официальный раунд в этом формате состоится 7-8 октября в Братиславе, Словакия.

В свою очередь, посол выразил открытость в предоставлении необходимой поддержки, направленной на инициативы по продвижению мер по укреплению доверия и поддержку процесса приднестровского урегулирования.

Словакия занимает пост председателя ОБСЕ на 2019 год.