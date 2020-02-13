Вице-премьер Александр Фленкя встретился с представителями Совета Европы

Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя провел встречу с главой Управления по вопросам мер по укреплению доверия Совета Европы (СЕ) Анной Капелло, главой представительства Совета Европы в Кишиневе Уильямом Массолином и политическим советником Миртией Мурджа.

Анна Капелло провела обзор проектов, внедренных и запланированных к проведению при поддержке СЕ в области здравоохранения, предотвращения употребления наркотиков и реабилитации зависимости от них, а также в области средств массовой информации и образования, передаёт moldpres.md.

Александр Фленкя приветствовал внедрение проектов и выразил открытость в отношении их продвижения, отметив, что приоритетом для Кишинева является расширение государственных услуг для жителей Приднестровского региона, защита прав человека и основных свобод жителей обоих берегов Днестра.

В завершение дискуссий глава Управления СЕ по вопросам мер по укреплению доверия поблагодарила за конструктивный диалог и выдвинутые идеи. Молдавская сторона, в свою очередь, заверила, что будут предприняты дальнейшие усилия по увеличению контактов и сближению жителей обоих берегов Днестра, а также по внедрению мировых и европейских стандартов в сфере прав человека.