Везли товар в обход таможни: четверо рецидивистов оказались на скамье подсудимых

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о передаче в суд дела четырёх граждан, которые ввезли в страну из Украины потребительские товары на сумму в два миллиона леев без прохождения таможенного контроля.

Арест и предварительное заключение нарушителей стали возможными после того, как мужчины во второй раз попались на контрабанде. Они пересекли таможенную границу через “зелёный коридор” в Бричанах.

В первом случае, в октябре 2018 года, они обошли таможенный контроль и на автомобиле Nissan Patrol провезли товары на 760 000 леев. Однако на следующий день контрабанда была обнаружена и изъята мобильными бригадами Таможенной службы.

На основании полученной ими информации сотрудники правоохранительных органов установили подозрения и применили ряд следственных мер для сбора доказательств их вины, включая перехват их сообщений. Однако убедительный характер доказательств может быть установлен после второго эпизода преступления.

Во втором случае, в апреле 2019 года, те же лица совершили аналогичное преступление. На двух автомобилях – Nissan Patrol и Mercedes 410D – они контрабандой завезли товар на сумму более 1 100 000 леев. Товар был обнаружен и изъят правоохранителями на следующий день.

Четверо обвиняемых мужчин в возрасте от 23 до 35 лет заявили, что завозили товары в целях последующей продажи. Вся партия и транспортные средства были изъяты, а прокуроры добиваются в суде их конфискации.

Если суд признает обвиняемых виновными, мужчинам грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет. До вынесения приговора на них наложен запрет на выезд из страны.