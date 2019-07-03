Въезд в Комрат заблокирован: дорогу перегородило упавшее дерево (ФОТО, ВИДЕО)

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Въезд в муниципий Комрат со стороны Кирсово оказался заблокированным. В результате шквального ветра с сопровождением дождя дорогу перегородило деревом.

Непогода застала врасплох жителей юга Молдовы сегодня в районе 14:00 часов. В Комрате частично отключена подача электроэнергии. Есть сообщения о том, что сильный ветер срывает черепицу с крыш частных домовладений, передаёт gagauzinfo.md.

Некоторые водители не стали дожидаться ликвидации последствий непогоды и решили объехать дорогу. При этом большегрузные автомобили застряли в грязи