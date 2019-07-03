Въезд в Комрат заблокирован: дорогу перегородило упавшее дерево (ФОТО, ВИДЕО)

Въезд в Комрат заблокирован: дорогу перегородило упавшее дерево (ФОТО, ВИДЕО)

Въезд в муниципий Комрат со стороны Кирсово оказался заблокированным. В результате шквального ветра с сопровождением дождя дорогу перегородило деревом. 

Непогода застала врасплох жителей юга Молдовы сегодня в районе 14:00 часов. В Комрате частично отключена подача электроэнергии. Есть сообщения о том, что сильный ветер срывает черепицу с крыш частных домовладений, передаёт gagauzinfo.md.

Некоторые водители не стали дожидаться ликвидации последствий непогоды и решили объехать дорогу. При этом большегрузные автомобили застряли в грязи

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md