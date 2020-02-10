Въезд на машинах в столичный парк “Ла Извор” будет заблокирован

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Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан потребовал сегодня от претора сектора Буюканы Вадима Брынзанюка навсегда заблокировать доступ автомобилей в парк “Ла Извор”.

По словам Чебана, несмотря на то, что въезд машин в парк запрещен, это не соблюдается. Вадим Брынзанюк пообещал, что в течение этой недели доступ будет заблокирован, передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что парк “Ла Извор” площадью около 150 га был основан в 1972 году, а в начале 80-х годов прошлого века приобрел нынешние параметры. Особенность парка заключается в наличии нескольких озер, соединенных каналами.