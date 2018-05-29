Ветераны Нацармии и МВД призывают голосовать за Чебана (ВИДЕО)

Ветераны Национальной армии Молдовы, а также ветераны различных подразделений правоохранительных сил призывают 3 июня, во втором туре досрочных местных выборов, голосовать за кандидата от Партии социалистов на пост генерального примара Кишинева Иона Чебана. По их словам, именно Чебан сможет управлять примэрией и вернуть столице достойный облик, потому что он обладает необходимыми для этого знаниями и навыками.

– Большинство из нас считает, что было бы хорошо, чтобы примаром муниципия Кишинев стал кандидат от ПСРМ Ион Чебан. Я приведу ряд аргументов. Во-первых, несколько лет назад он отказался от мандата депутата в пользу мандата муниципального советника столицы, несмотря на то, что пост депутата гораздо престижнее. У него своя цель – стать примаром Кишинева, и для этого он тщательно изучил все проблемы муниципия, усердно боролся в Муниципальном совете, и всегда защищал простых кишиневцев, – сказал генерал, глава Союза офицеров РМ Виктор Гайчук.

В свою очередь полковник, глава Профсоюзов силовых органов Юрий Чофу отметил, что в городе должен работать настоящий профессионал, коим, по его мнению, является Ион Чебан.

– Мы обращаемся ко всем жителям муниципия Кишинева с призывом быть едиными и выйти к урнам голосования в воскресенье, 3 июня, чтобы выбрать нового примара города. Я, как гражданин, как житель столицы, считаю, что на нас лежит гражданская ответственность и это наш гражданский долг прийти на голосование и исполнить свой гражданский долг. Это очень важно для города! – подчеркнул полковник, ветеран МВД Николай Маковей.

Напомним, второй тур выборов на должность генпримара Кишинева состоится в это воскресенье, 3 июня.