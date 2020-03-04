Ветераны будут получать повышенные пособия

Ветераны будут получать повышенные пособия

Ветераны войны будут включены в категорию лиц, застрахованных правительством, их ежемесячное пособие будет удвоено. Соответствующий законопроект принял сегодня кабинет министров.

В документе изложены дополнительные меры по социальной защите ветеранов войны и членов семей погибших в боях, инвалидов войны, а также членов семей участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Проект предусматривает увеличение размера ежемесячного государственного пособия с 250 леев до 500 леев для ветеранов и их семей.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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