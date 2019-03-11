Ветер устроил погром в Молдове: очевидец запечатлел, как пыльная буря накрыла Фалешты (ВИДЕО)

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Невероятный феномен был снят на камеру в городе Фалешты. Пыльная буря, видимая на расстоянии нескольких километров, накрыла весь город.

Судя по видеозаписи, сильнейший ветер поднял в воздух пыль, а деревья гнутся от порывов ветра, пишет publika.md. В связи с данными погодными условиями видимость на дорогах значительно снизилась. Очевидец снял на видео данный феномен и опубликовал его в социальной сети.

Ранее мы сообщали, что десятки деревьев были повалены из-за сильного ветра. Одно из них упало на провода под высоким напряжением в Бельцах.

Напомним, что Государственная гидрометеорологическая служба продлила предупреждение о сильном ветре до завтра. В ближайшие дни ветер будет дуть с северо-запада. В некоторых районах порывы могут достигать 23 м/с.