Ветер не утихает: приднестровцев предупредили о предстоящей непогоде

Ветер не утихает: приднестровцев предупредили о предстоящей непогоде

По данным Управления гражданской защиты, в течение дня и вечером на территории Приднестровья ожидается усиление юго-восточного ветра  порывами до 11-14 м/с.

В данной связи спасатели рекомендуют автовладельцам не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций, а на дороге быть предельно внимательными – двигаться с безопасной скоростью и сохранять дистанцию до впереди идущих машин.

Пешеходам необходимо избегать рекламных щитов и металлических конструкций. Небезопасно укрываться от ветра под деревьями, у стен домов. Если во время ветра вы оказались на улице, переждать непогоду следует в общественных зданиях или подъездах жилых домов.

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